Нежилой дом и земельный участок получит Нижний Тагил от Горноуральского ГО

Соответствующее постановление опубликовала администрация города. Нежилое здание и земельный участок находятся в деревне Усть-Утка, на улице Советская, 7. Контроль за выполнением постановления возложен на начальника Управления муниципального имущества администрации Нижнего Тагила Марину Михайлову.
Напомним, в Нижнем Тагиле до середины августа для реконструкции автомобильных дорог будет вырублено свыше сотни деревьев. Тополи, клены, березы, яблони и рябины будут снесены вдоль дорог по улице Октябрьской Революции и улице Циолковского.