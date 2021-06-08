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Нежилой дом и земельный участок получит Нижний Тагил от Горноуральского ГО

8 июня 2021, 16:17
Фото: 1mediainvest.ru
Нежилое здание и земельный участок перейдут в муниципальную собственность Нижнего Тагила от Горноуральского городского округа.

Соответствующее постановление опубликовала администрация города. Нежилое здание и земельный участок находятся в деревне Усть-Утка, на улице Советская, 7. Контроль за выполнением постановления возложен на начальника Управления муниципального имущества администрации Нижнего Тагила Марину Михайлову.

Напомним, в Нижнем Тагиле до середины августа для реконструкции автомобильных дорог будет вырублено свыше сотни деревьев. Тополи, клены, березы, яблони и рябины будут снесены вдоль дорог по улице Октябрьской Революции и улице Циолковского.

Свыше сотни деревьев будут вырублены на улицах Нижнего Тагила для реконструкции дорог
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#Горноуральский городской округ#Земельный участок#Дом#Нижний Тагил#Общество
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