Пожары из-за тополиного пуха полыхают в Верхней Салде

Так, например, 6 июня сотрудники МЧС выезжали на такие вызовы восемь раз. Огонь перекидывался на лежащий рядом мусор и сухостой, была угроза дальнейшего распространения огня. В большинстве случаев пух загорается не сам, его сознательно поджигают, пишет VSalde.