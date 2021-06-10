В связи с ДТП губернатор Свердловской области дал поручения властям города Лесной

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев из-за недавнего ДТП в городе Лесной дал поручение администрации города оказать необходимую помощь медпункту Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), которая находится в Лесном. Потерпевших было решено отправить в областные медицинские учреждения.
На место происшествия прибыли три вертолёта от Центра медицины катастроф, пишет информационный портал Свердловской области.
Также министерству общественной безопасности было поручено включиться в работу, а местным органам власти организовать помощь органам правопорядка. В установлении причин ДТП ещё будет участвовать Минтранс Свердловской области, если возникнет в этом потребность.