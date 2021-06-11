Раньше срока начался ремонт скейт-площадки на площади Славы в Нижнем Тагиле

Напомним, летом 2020 года прокуратура выявила многочисленные нарушения в конструкции скейт-площадки на площади Славы в Нижнем Тагиле. Единственной заявившейся на тендер по ремонту компанией стало ООО «Энерготехсервис». Цена реконструкции составит 930 тысяч рублей.