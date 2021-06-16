Окончательное обвинение Следственный комитет предъявил бывшему схиигумену Сергию

Напомним, в конце 2020 года на территории Среднеуральского женского монастыря, где и руководил Сергий, стали проводиться следственные действия. Ночью 29 декабря 2020 года полиция и ОМОН приехали в Среднеуральский женский монастырь, который брали штурмом. Среди задержанных был и Сергий. Его доставили для допроса в Главное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области, а потом отправили в Басманный районный суд города Москвы, где в отношении него избрали меру пресечения в виде двух месяцев заключения под стражу. В апреле 2021 года из монастыря выселили всех сторонников Сергия и монахинь на основании заявления прокуратуры в суд Верхней Пышмы.