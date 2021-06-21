Уралец получил штраф за оскорбление власти из-за поста о лысине неизвестного человека

Напомним, в марте сотрудники правоохранительных органов организовали обыск в квартире активиста из Нижнего Тагила Александра Потапова. Мужчина подозревается в оскорблении власти. Обыск произошел из-за комментария в паблике во «ВКонтакте» под материалом про строительство мусоросортировочного завода, который был опубликован в ноябре 2020 года.