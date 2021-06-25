Экс-помощник барда Новикова сумел обанкротить «Бухту Квинс»

Строительство «Бухты Квинс» началось в 2008 году. Первую очередь сдали в 2009 году, однако вторая так и не была построена. Проект реализовывали шансонье Александр Новиков и бывший замминистра экономики региона Михаил Шилиманов, которого в ноябре 2020 года приговорили к пяти годам колонии общего режима за мошенничество. Обвиняемыми по делу о хищении 54 миллионов рублей у пайщиков кооператива были ранее Александр Новиков, Михаил Шилиманов, Лариса Ассонова. Однако в отношении барда уголовное преследование было прекращено.