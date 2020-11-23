Экс-помощник барда Новикова требует обанкротить «Бухту Квинс»

Экс-помощник барда Новикова требует обанкротить «Бухту Квинс»

Сегодня, 13:59ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Помощник барда Александра Новикова Александр Хренов требует банкротства жилищного кооператива «Бухта Квинс». Соответствующий иск он подал в Арбитражный суд.

Иск к жилищно-строительному кооператива был подан 20 ноября. Согласно ему, истец требует 5,7 миллиона рублей. Пока дата первого заседания не была назначена, так как заявление еще не принято в производство.

Напомним, строительство «Бухты Квинс» началось в 2008 году в поселке Изоплит. Первую очередь сдали еще в 2009 году, но вторая так и не была построена. Проект реализовывали шансонье Александр Новиков и бывший замминистра экономики региона Михаил Шилиманов, которого в ноябре 2020 года приговорили к пяти годам колонии общего режима за мошенничество. Обвиняемыми по делу о хищении 54 миллионов рублей у пайщиков кооператива были ранее Александр Новиков, Михаил Шилиманов, Лариса Ассонова. Однако в отношении барда уголовное преследование было прекращено.

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