Резерв управленческих кадров для больниц появится в Свердловской области

Граждане, которые имеют высшее медицинское образование, свидетельство или сертификат специалиста смогут попасть в резерв. Однако у медика должен быть опыт работы не менее трех лет на руководящих должностях или не менее пяти лет опыта медицинской деятельности и дополнительное образование по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».