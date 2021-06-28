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Раненая стрелком в Екатеринбурге девочка начала самостоятельно ходить

28 июня 2021, 12:10
Фото: 1mediainvest.ru
Раненая Сергеем Болковым 9-летняя девочка идет на поправку и уже начала самостоятельно вставать на ноги и ходить.

Состояние девочки, которую в результате беспорядочной стрельбы во дворе на Химмаше в Екатеринбурге ранил Сергей Болков, пока оценивается как стабильное и средней степени тяжести, рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области Znak.

Пострадавшая, которой одна из пуль попала в живот, свыше двух недель находилась в реанимационном отделении в медикаментозной коме. В обычную палату ее перевели 16 июня.

Напомним, стрельба на улице Бородина в Екатеринбурге прозвучала вечером 30 мая. Бывший сотрудник ППС Сергей Болков, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь по прохожим и автомобилям с балкона своей квартиры. В результате была ранена 9-летняя девочка и сотрудник Росгвардии. Для задержания преступника силовикам пришлось штурмовать квартиру. Болков находится под арестом до 29 июля 2021 года.

Под арестом до 29 июля оставлен стрелок из Екатеринбурга Сергей Болков
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