TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сообщившие о карточках-«урожайках» уральцы обратились в Генпрокуратуру РФ

29 июня 2021, 17:33
Фото: 1mediainvest.ru
Сотрудники сельскохозяйственного предприятия ООО «Урал» в Красноуфимском районе, которые пожаловались на карточки вместо зарплаты, написали новое обращение к генпрокурору РФ.

По словам бывшего директора ООО «Тавра» Михаила Егорова, руководство узнало фамилии тех, кто составил первое обращение в прокуратуру, и теперь не дает им работать. В сообщении говорится, что 28 июня сотрудников не допустили до рабочего места. Их сняли с должностей, а обязанности передали другим работникам. Иных рабочих мест также предоставлено не было, пишет Znak.

В общей сложности пострадало три человека. Во втором письме говорится, что, по словам работников, собственник распорядился не давать работу и не платить зарплату тем, кто сообщил о карточках.

Напомним, прокуратура Свердловской области проверит факты возможного преднамеренного банкротства компании. Директор «Урала» заявил, что такая схема практикуется уже 15 лет и опробована на другом предприятии.

Сельхозпредприятие выдало зарплату сотрудникам карточками-«урожайками» на Урале
Узнать подробнее

Материалы по теме
Работникам «НЛК» в Нижнем Тагиле выплатили долги по зарплате в размере 17 млн рублейНа 16,7% выросла средняя зарплата в апреле 2021 года в Свердловской области Сельхозпредприятие выдало зарплату сотрудникам карточками-«урожайками» на Урале
#Прокуратура#Нарушение#Красноуфимск#Зарплата#Красноуфимский район#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25