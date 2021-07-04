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Полиция отказалась возбуждать дело из-за сговора фармкомпаний уральского депутата

4 июля 2021, 07:45
Фото: 1mediainvest.ru
Полиция отказалась возбуждать уголовное дело, связанное со сговором фармкомпаний депутата ЗакСо Свердловской области Александра Серебренникова. Предполагается, что компании сговорились на закупке по поставке лекарств в онкоцентр.

УФАС планирует обжаловать данное решение. Постановление ведомство получило 24 июня. Однако в документах сказано, что решение было принято 1 июня. При этом проверку полиция проводила по материалам, зарегистрированным 30 июня 2020 года. В УФАС отметили, что тогда не обращались с заявлением, потому что еще вели расследование, пишет Е1.

Заявление было подано только 25 мая 2021 года и не в городскую полицию, а в ГУ МВД по Свердловской области. По нему пока никаких документов в УФАС не поступало.

В полиции изданию заявили, что по заявлению пока проводится проверка.

УФАС обратилось в прокуратуру с просьбой признать решение необоснованным и отменить его.

Напомним, УФАС установило, что фирмы, подконтрольные депутату Серебренникову, вступили в сговор, чтобы поддержать цену на торгах по поставке лекарств в Свердловский онкоцентр для проведения химиотерапии за 85 рублей. Апелляционная коллегия ФАС признала решение законным. Фирмы получили штраф в общей сложности на сумму 65 миллионов рублей. На данный момент они пытаются их оспорить в арбитражном суде также как и решение о сговоре.

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#Уголовное дело#Полиция#Закупки#Экономика
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