УФАС отклонило жалобу по закупке на строительство общежития в тагильской колонии

В документе указано, что комиссия из трех членов рассмотрела жалобу о том, что положение аукционной документации не соответствует требованиям закона о контрактной системе. Одна из компаний пожаловалась, что в аукционе по строительству общежития по смете нужно поставить оборудование, а это технологически и функционально не связано со строительными работами.