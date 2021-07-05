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«Неприемлемый канцерогенный риск» зафиксирован санврачами в Нижнем Тагиле

5 июля 2021, 09:56
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле, а также еще в семи российских городах зафиксирован неприемлемый канцерогенный риск.

Канцерогенные риски рассматриваются как недооцененные. Дело в том, что по данным расчетов рассеивания, концентрации некоторых канцерогенных примесей в некоторых случаях были ниже инструментально измеряемых, сообщается в докладе Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического населения России в 2020 году.

Напомним, на прошлой неделе в Нижнем Тагиле действовало предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях НМУ первой степени опасности. Это означает, что вредные примеси в воздухе не могут нормально рассеиваться из-за неблагоприятных условий.

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#Экология#Воздух#Нижний Тагил#Здоровье
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