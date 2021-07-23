Еще более 45 тысяч доз «Спутник V» получила Свердловская область

Posted 23 июля 2021, 15:48
Published 23 июля 2021, 15:48
Modified 18 сентября 2022, 12:04
Updated 18 сентября 2022, 12:04
Интерес к вакцинации вырос у населения за последний месяц, рассказал замгубернатора региона Павел Креков, сообщает оперштаб.
На сегодняшний день в больницах количество привитых составляет 843 тысячи человек. Полностью вакцинацию завершили уже 620 тысяч человек.
Напомним, за прошедшие сутки в Свердловской области выявлено 492 случая заражения коронавирусом. Кроме того был установлен рекорд по количеству летальных случаев за сутки. Количество скончавшихся составило 21 человек.