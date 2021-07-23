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Posted 23 июля 2021, 15:48

Published 23 июля 2021, 15:48

Modified 18 сентября 2022, 12:04

Updated 18 сентября 2022, 12:04

Еще более 45 тысяч доз «Спутник V» получила Свердловская область

Еще более 45 тысяч доз «Спутник V» получила Свердловская область

23 июля 2021, 15:48
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
Новая партия вакцины от коронавируса в размере 45,6 тысячи доз поступила на склады ГУП «Фармация» в Свердловскую область. «Спутник V» уже распределяется между больницами.

Интерес к вакцинации вырос у населения за последний месяц, рассказал замгубернатора региона Павел Креков, сообщает оперштаб.

На сегодняшний день в больницах количество привитых составляет 843 тысячи человек. Полностью вакцинацию завершили уже 620 тысяч человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Свердловской области выявлено 492 случая заражения коронавирусом. Кроме того был установлен рекорд по количеству летальных случаев за сутки. Количество скончавшихся составило 21 человек.

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#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье#Вакцинация
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