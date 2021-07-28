Смерть судьи и «неравный брак» спортсменов. Итоги дня в Свердловской области

Posted 28 июля 2021, 14:56
Published 28 июля 2021, 14:56
Modified 29 ноября, 18:19
Updated 29 ноября, 18:19
Следователи установили подозреваемого в гибели 9-летнего мальчика, который погиб в ночь на 24 июля от удара током на крыльце магазина на улице Победы в Нижнем Тагиле. Мужчина в конце 2020 года по договоренности с владельцем сделал решетку на кондиционер, при этом пробил саморезом питающий кабель устройства. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
В Екатеринбурге скончался 35-летий судья Ленинского районного суда Антон Белых. Он начал юридическую карьеру в 2009 году, когда стал секретарем судебного заседания в районном суде Курганской области. В 2016 году Антон Белых был назначен судьей в Екатеринбург и проработал в этой должности пять лет. Коллеги отмечают его профессионализм и уважение коллектива.
20-летняя спортсменка из Нижнего Тагила Татьяна Карпунина втайне вышла замуж за своего 73-летнего тренера по тяжелой атлетике Алексея Воронина и родила ему сына. Сейчас тагильчанка живет в Москве с мужем и трехмесячным малышом. Татьяна начала тренировки с будущим супругом онлайн, а затем он позвал ее в столицу. По ее словам, родители думали, что она едет в училище олимпийского резерва. Вскоре между парой завязались любовные отношения и тагильчанка забеременела. Татьяна рассказала, что родные с обоих сторон приняли в штыки эту новость, но несмотря на мнение окружающих влюбленные все-таки сыграли свадьбу.
Супруги с грудным ребенком из Белоярского района Свердловской области рассказали, что медики отказались лечить их от COVID-19 и попросили подождать 10 дней. Родителям не взяли анализы и не дали бесплатные лекарства. Жена заболела коронавирусом через неделю после родов, а затем и ее муж. По словам свердловчанки никакого особого внимания из-за новорожденного к ним не было, а супругу пришлось самому ехать в больницу, где ему предложили лечиться самостоятельно. Сейчас супружеская пара уже выздоровела, однако женщина считает, что такое отсутствие помощи может для кого-то обернуться летальным исходом.