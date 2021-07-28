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Posted 28 июля 2021, 16:50

Published 28 июля 2021, 16:50

Modified 19 августа 2024, 22:43

Updated 19 августа 2024, 22:43

Заболеваемость гепатитом возросла в период пандемии в Свердловской области

Заболеваемость гепатитом возросла в период пандемии в Свердловской области

28 июля 2021, 16:50
Фото: 1MI.
Сюжет
Коронавирус
В разы выросла заболеваемость гепатитом во время пандемии коронавируса в Свердловской области.

Данные специалистов областного гепатологического центра гласят, что скачок обусловлен приемом сильных антибиотиков, применяющихся для лечения COVID-19.

Само по себе назначение нескольких препаратов сразу уже приводит к токсическому повреждению, лекарственному повреждению печени,сказала руководитель областного гепатологического центра Елена Бессонова.

Также если своевременно не заняться лечением гепатита, это может привести к раку печени. Специалисты отметили, что вирусный гепатит представляет собой группу инфекционных недугов, развивающихся индивидуально у каждого человека. Из-за этого важно определить гепатит на ранних стадиях, сообщает ТК «Вести Урал».

Напомним, в министерстве труда РФ разъяснили, что работодатель имеет право отстранить от работы сотрудника без сохранения зарплаты при непредоставлении в срок документа о прохождении вакцинации от COVID-19.

Отстранять от работы за отказ вакцинироваться от COVID-19 разрешил Минтруд
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