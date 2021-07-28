Заболеваемость гепатитом возросла в период пандемии в Свердловской области

Posted 28 июля 2021, 16:50
Published 28 июля 2021, 16:50
Modified 19 августа 2024, 22:43
Updated 19 августа 2024, 22:43
Данные специалистов областного гепатологического центра гласят, что скачок обусловлен приемом сильных антибиотиков, применяющихся для лечения COVID-19.
Само по себе назначение нескольких препаратов сразу уже приводит к токсическому повреждению, лекарственному повреждению печени,сказала руководитель областного гепатологического центра Елена Бессонова.
Также если своевременно не заняться лечением гепатита, это может привести к раку печени. Специалисты отметили, что вирусный гепатит представляет собой группу инфекционных недугов, развивающихся индивидуально у каждого человека. Из-за этого важно определить гепатит на ранних стадиях, сообщает ТК «Вести Урал».
Напомним, в министерстве труда РФ разъяснили, что работодатель имеет право отстранить от работы сотрудника без сохранения зарплаты при непредоставлении в срок документа о прохождении вакцинации от COVID-19.