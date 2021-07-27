Пациенты с COVID-19 вынуждены несколько суток дожидаться врача в Екатеринбурге

Жители Екатеринбурга, которые имеют симптомы коронавируса, жалуются на то, что по несколько дней ожидают врача. Об этом заявили пациенты больниц № 1, 2, 20 и 23.

Ситуация связана с ростом заболеваемости в регионе, отметили в Минздраве Свердловской области. На данный момент в медучреждениях не хватает персонала, поскольку врачи заболевают COVID-19 и уходят на больничный. Об этом рассказал источник в здравоохранении области. Для того, чтобы вызвать врача, пресс-секретарь министерства Константин Шестаков советуют звонить на горячую линию по проблемам коронавирусной инфекции — 122. Однако горожане сообщают, что не могут дозвониться по данному номеру, сообщает Е1. Ждала, что перезвонят с линии 122, почти сутки. Оператор сказала: «Плохо будет — вызывайте, а так идите в доврачебный прием»,рассказала жительница Екатеринбурга. Напомним, в июле 57-летний житель Екатеринбурга, у которого оказался подтвержденный COVID-19, пожаловался на недельное ожидание участкового врача, вызванного на дом. Однако на дом терапевт так и не пришел, а мужчину на скорой медицинской помощи увезли в больницу. Екатеринбуржец с COVID-19 пожаловался на недельное ожидание участкового врача

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