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Posted 2 августа 2021, 05:53

Published 2 августа 2021, 05:53

Modified 19 августа 2024, 22:44

Updated 19 августа 2024, 22:44

За 283 млн будет отремонтирована дорога в Невьянском ГО

За 283 млн будет отремонтирована дорога в Невьянском ГО

2 августа 2021, 05:53
Фото: 1MI.
Участок дороги на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов на территории Невьянского городского округа отремонтирует АO «Свердловскавтодор» за 283 миллиона рублей.

На аукцион заявилось 4 компании, начальная цена контракта составляла 375,6 миллиона рублей. Наименьшую цену предложило АO «Свердловскавтодор» и стало победителем. Заказчиком выступает ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог».

АO «Свердловскавтодор» зарегистрировано в Екатеринбурге в декабре 2010 года, генеральным директором является Владимир Тюменцев. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

«Свердловскавтодор» являлся поставщиком в 419 госконтрактах на сумму 37,1 миллиарда рублей для ГКУ СО «Управление Автодорог», ФКУ «Уралуправтодор» и других заказчиков.

Работы необходимо провести на участке км 87+500 — км 94+000 трассы Екатеринбург–Нижний Тагил– Серов в два этапа. Они будут начаты 2 мая 2022 года и окончены 23 августа 2023 года.

Согласно проекту контракта, ремонт будет производиться материалами, средствами и силами подрядчика. Сначала необходимо провести подготовительные работы: расчистить площади от кустарника, демонтировать дорожные знаки и барьерные ограждения, отфрезировать существующее дорожное покрытие.

Также проектом предусмотрены дорожная одежда из горячей асфальтобетонной смеси, досыпка обочин, демонтаж и ремонт железобетонных труб, обустройство барьерных ограждений и другие работы.

Контракт действует до 22 сентября 2023 года.

Напомним, 1,8 миллиона рублей выделено на инженерные изыскания для ремонта трех путепроводов через железную дорогу в Нижнем Тагиле на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов.

3 путепровода через ж/д дорогу планируется отремонтировать на трассе в Нижнем Тагиле
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#Транспорт#Свердловская область#Дорога#Ремонт#Невьянск#Спарк
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