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Тагильский «Уралвагонзавод» оспаривает иск Минобороны на 152,9 млн

3 августа 2021, 13:27
Фото: 1MI
Нижнетагильский УВЗ обжалует отказ суда первой инстанции в рассрочке выплат по штрафным санкциям Минобороны РФ. Сумма превышает 152,9 миллиона рублей.

В конце августа Московский девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит иск к АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (входит в ГК «Ростех»).

Представители предприятия заявили, что УВЗ является градообразующим предприятием Нижнего Тагила, а рассрочка им необходима по причине непредвиденных расходов из-за мер по противодействию коронавирусу. Еще одним доводом они назвали снижение спроса на грузовые вагоны с конца 2019 года, пишет «Правда УрФО».

В трех инстанциях суд частично удовлетворил взаимные иски Минобороны и УВЗ. Дело передано в Верховный суд РФ, но еще не принято к производству. Дело касается оборонзаказа на капремонт и модернизацию танка Т-72Б за 885,4 миллиона рублей.

Напомним, Семнадцатый апелляционный суд отказался взыскивать с тагильского УВЗ 94 миллиона рублей в пользу АО «КБ Высотных и подземных сооружений». Требования были связаны с контрактом, заключенным в 2016 году на реконструкцию и техперевооружение ряда спецпроизводств на УВЗ. Он был заключен на два года, однако объемы работ и сроки изменились.

Апелляционный суд отказался взыскивать с УВЗ еще 94 млн за реконструкцию производства
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#Суд#Иск#УВЗ#Минобороны#Нижний Тагил#Экономика
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