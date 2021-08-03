Тагильский «Уралвагонзавод» оспаривает иск Минобороны на 152,9 млн

Напомним, Семнадцатый апелляционный суд отказался взыскивать с тагильского УВЗ 94 миллиона рублей в пользу АО «КБ Высотных и подземных сооружений». Требования были связаны с контрактом, заключенным в 2016 году на реконструкцию и техперевооружение ряда спецпроизводств на УВЗ. Он был заключен на два года, однако объемы работ и сроки изменились.