Водитель «ГАЗели» выгрузил 4 кубометра мусора около контейнерной площадки в Серове

Местные жители возмутились и выложили фотографии свалки в социальные сети. В ответ на их претензии водитель сказал, что этот мусор — его личные отходы и он привёз их к месту сбора, сообщает пресс-служба компании «Рифей».
Все это время жители близлежащих домов вынуждены оставлять мусор рядом с площадкой, не имея возможности положить его в бак.
По словам исполнительного директора компании «Рифей» Фёдора Потапова, исходя из данного инцидента, не все владельцы грузовиков предлагают населению вывозить мусор на законных основаниях.
Кто-то отвозит отходы в лес, а кто-то вываливает его на контейнерных площадках. Все эти люди нарушают закон и по их вине случаются свалки,говорит Потапов.
Также он добавил, что материалы по этому происшествию будут направлены в прокуратуру. Сотрудники «Рифея» уже провели с водителем разъяснительную работу.
Напомним, в июле 2021 года в Нижнем Тагиле пострадало 8 мусорных контейнеров, сгорело 28. Ущерб составил более 300 тысяч рублей.