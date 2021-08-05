За смерть пациента екатеринбургская больница заплатит 400 тысяч рублей

История произошла в 2018 году. Мужчина стал быстро худеть, но никакие боли его не мучили. Анализы в клинике не выявили серьезных нарушений. Но 4 января молодого человека госпитализировали в больницу.
Как рассказали родственники мужчины, в отделении хирургии он провел неделю. 9 января медики сообщили пациенту, что проведут лапароскопию и через 4 дня выпишут.
С их слов, врачи уверяли, что операция прошла успешно, но пациент жаловался на сильные болт в животе. С каждым днём он чувствовал себя хуже.
20 января мужчине провели новую операцию, на которой выяснили, что все внутренние швы разошлись и пища поступала в брюшную полость. Ввиду этого у пациента начался сепсис.
7 февраля мужчина скончался. Причиной гибели значилось – заражение крови, пишет Е1.
Родственники погибшего обратились в суд. Спустя три года было вынесено решение: больница должна будет выплатить компенсацию 400 тысяч рублей: 200 тысяч рублей получила мать и 200 тысяч — несовершеннолетняя дочь.
Родственники с такой суммой не согласны и намерены оспорить её.
Напомним, родственники подали иск на миллион рублей к больнице Каменска-Уральского, в которой умерла 59-летняя женщина от пневмонии, вызванной COVID-19. Дети её считают, что она могла бы остаться в живых, если бы ей вовремя оказали нужную помощь: обеспечили бы кислородом и необходимыми медикаментами.