1,7 млрд рублей выделит Свердловская область на лечение сердечников

Он осмотрел Межмуниципальный центр сердца и сосудов, работающий с 2010 года на базе городской больницы № 4, сообщает Департамент информационной политики региона.
В ходе сбора вопросов от тагильчан перед предстоящей поездкой в город губернатору поступил много обращений по теме здравоохранения. Большинство из них касается системных проблем и развития медпомощи, в частности лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Это — одна из наиболее частных причин смертности, и Свердловская область здесь, к сожалению, не исключение. Моё твердое решение — запретить переводить кардиологические отделения в инфекционные стационары для лечения пациентов с COVID-19. И это требование Минздрав строго соблюдает. Конечно, есть случаи, когда человеку с коронавирусом требуется экстренная помощь кардиохирургов. Для этого работает специальное отделение больницы в Верхней Пышме,сказал Евгений Куйвашев.
Он отметил, что в рамках региональной программы по борьбе с заболеваниями сердца и сосудов до 2024 года из региональнго бюджета будет выделено 1,7 миллиарда рублей. 42 региональных и первичных сосудистых центра планируется оснастить современным оборудованием.
Также в Свердловской области реализуется проект по усовершенствованию оказания медпомощи пациентам, имеющим хроническую сердечную недостаточность. На данный момент в регионе работает уже 13 таких центров, планируется открытие еще восьми. Таким образом, это увеличит количество сохраняемых жизней на 2,5 тысячи в год.
В рамках рабочего визита Евгений Куйвашев осмотрел Межмуниципальный центр сердца и сосудов в городской больнице № 4 Нижнего Тагила. Он открыт как раз в рамках программы по реализации планов по развитию системы помощи пациентам с патологиями сердца.
Тут же на площадке кардиоцентра губернатор вручил знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени заведующей пульмонологическим отделением городской больницы № 4 Наталье Яковлевой.
Ранее он уже писал о ней в своем Instagram, рассказывая, что Наталья Яковлева сама попросилась работать с коронавирусом.
Она фактически жила там, каждый день спасала заболевших. Потом тяжело заболела сама, лежала под кислородом, но продолжала консультировать пациентов онлайн. Во время третьей волны снова добровольно отправилась в красную зону и до сих пор там работает, писал Куйвашев.
Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил Нижний Тагил с рабочим визитом 6 августа. Он посетил не только городскую больницу, но также подписал трехстороннее соглашение о развитии образования с мэром Владиславом Пинаевым и гендиректором УВЗ Александром Потаповым. Таким образом, предприятие взяло на себя обязательства по ремонту двух школ. После этого губернатор отправился на стройки «Тагильской лагуны-2» и моста через Тагильский пруд. Далее он встретился с Татьяной Несолихиной на Макаровском мосту, которая ему рассказала о небезопасности сооружения. Евгений Куйвашев подтвердил Владиславу Пинаеву наличие проблемы. Кроме того, он вручил мэру папку с вопросами тагильчан.