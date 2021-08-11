Финал регионального турнира по дрифту пройдет в Нижнем Тагиле

В чемпионате примут участие профессиональные пилоты, которые едут в высшую лигу дрифта в России — RDSGP. География участников — это 15 городов от Сургута до южного Урала.
В этом году впервые с 2015 года город Нижний Тагил представлен своим пилотом — Александром Пузановым. Напомним, что спортсменов из Нижнего Тагила не было с момента первого чемпионата, когда Кубок победителя забрал тагильчанин Дмитрий Степанов.
На массовом мероприятии будет действовать жесткий контроль соблюдения норм антивирусных мероприятий.
В программе мероприятия:
Детям до 7 лет вход бесплатный (обязательное присутствие родителей!)
Тайминг мероприятия:
9.30-11.00 — регистрация участников, тех.инспекция
10.00-12.30 — тренировочные заезды
12.30-13.00 — брифинг, шоу программа
13.00 — квалификационные заезды
14.00-15.00 — парад участников, шоу программа
15.00 — парные заезды
18.30 — награждение
Соревнования пройдут 12 сентября 2021 года в Нижнем Тагиле на улице Долгая, 1. Начало в 13.00.
После окончания соревнований всех желающих ждёт ДРИФТ ТАКСИ и автограф-сессия, рассказал TagilCity.ru Владимир Ольховиков.