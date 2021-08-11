Финал регионального турнира по дрифту пройдет в Нижнем Тагиле

В этом году впервые с 2015 года город Нижний Тагил представлен своим пилотом — Александром Пузановым. Напомним, что спортсменов из Нижнего Тагила не было с момента первого чемпионата, когда Кубок победителя забрал тагильчанин Дмитрий Степанов.