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Задержали на месяц: в Нижней Салде начался капремонт дороги на улице Карла Маркса

13 августа 2021, 17:38
Фото: ООО «УБТ-Сервис»
С опозданием на месяц ООО «УБТ-Сервис» приступило к капитальному ремонту дороги по улице Карла Маркса.

На прошлой неделе началась реализация контракта в рамках областной программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года».

Как отметил директор Службы муниципального заказа Юрий Канюков, подрядчики рьяно взялись за свою работу. В конце улице уже снято дорожное полотно, а на части дороги дорожники выполнили срезку асфальта.

В ближайшее время подрядчик приступит к планированию тротуаров. Также отмечается, что будут установлены силовые ограждения вдоль ручья Кедровой рощи, сообщается на сайте ООО «УБТ-Сервис».

Напомним, директор лаборатории за 50 тысяч рублей одобрила испытания асфальта, уложенного на дороге под Богдановичем. Женщина полностью признала свою вину и разревелась в суде.

За одобрение «липового» асфальта судят директора лаборатории в Екатеринбурге
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#Ремонт#Дорога#Экономика#Верхняя и Нижняя Салда
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