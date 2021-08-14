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Больше месяца разыскивается родственниками молодая мать в Нижнем Тагиле

14 августа 2021, 08:43
Фото: группа "Я работаю на УВЗ | Нижний Тагил" во "Вконтакте"
В Нижнем Тагиле более месяца разыскивается без вести пропавшая 21-летняя Деркач (Панченко) Елена Александровна.

Месяц назад ушла из дома и до сих пор не известно местонахождение тагильчанки Елены Деркач, 2000 года рождения, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

Фото: Группа "Поисковый Отряд "ФЕНИКС"" во "Вконтакте"

Родственники обратились за помощью к тагильчанам, так как ушедшая из дома женщина имеет на воспитании малолетнего ребенка и все документы на него забрала с собой.

Молодая мама в ноябре 2020 года уже исчезала из дома, оставив 5-месячного ребенка с бабушкой.

Если кто владеет информацией о местонахождении Елены Деркач, родственники женщины просят позвонить по телефону 8 (996) 177 -07- 65 или написать в сообщения группы «Инцидент Нижний Тагил» во «Вконтакте».

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