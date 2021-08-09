Пропавшая больше недели назад 40-летняя женщина нашлась в Нижнем Тагиле

Женщина ушла из дома 1 августа и пропала. С заявлением об исчезновении тагильчанки в отдел полиции № 18 обратились родственники. Также в поисках принимали участие представители поискового отряда «Скорпион».
В полиции отмечали, что женщина злоупотребляет спиртными напитками и ранее она уже уходила из дома.
В понедельник 9 августа стало известно, что пропавшая Ольга Краснулина сама вернулась домой.
Сегодня утром сама пришла домой, сотрудники полиции возьмут у женщины объяснение, прокомментировали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Напомним, в ночь на 2 августа 7-летний мальчик пропал в лесу в Челябинской области. Ребенка разыскивали почти 130 человек, также в спасательной операции принимали участие 29 единиц техники.