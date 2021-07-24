Тело пожилого тагильчанина обнаружено в лесу почти через месяц после пропажи

Почти через месяц с момента пропажи найдено тело 81-летнего пенсионера из Нижнего Тагила. Его обнаружил местный житель недалеко от села Покровское.

81-летний Владимир Свитов, ушедший в лес за ягодами в конце июня 2021 года, найден мертвым — недалеко от коллективного сада «Сокол-2» в селе Покровское, сообщает ИА «Все новости». Об обнаружении тела на днях в полицию сообщил местный житель. Мужчину опознали, а поиски, в которых принимали участие сотрудники полиции и волонтеры отряда «Скорпион», объявлены завершенными. Фото: поисковый отряд «Скорпион» По предварительным данным, смерь пенсионера не носит криминального характера. Напомним, спустя четыре месяца в Екатеринбурге завершились поиски 17-летней девушки, которая бесследно пропала в конце марта 2021 года по пути из Полевского в Екатеринбург. Поиски пропавшей четыре месяца назад девушки прекращены в Екатеринбурге

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