Тело пожилого тагильчанина обнаружено в лесу почти через месяц после пропажи

Тело пожилого тагильчанина обнаружено в лесу почти через месяц после пропажи
Тело пожилого тагильчанина обнаружено в лесу почти через месяц после пропажи
Сегодня, 15:40ПроисшествияФото: 1МI
Почти через месяц с момента пропажи найдено тело 81-летнего пенсионера из Нижнего Тагила. Его обнаружил местный житель недалеко от села Покровское.

81-летний Владимир Свитов, ушедший в лес за ягодами в конце июня 2021 года, найден мертвым — недалеко от коллективного сада «Сокол-2» в селе Покровское, сообщает ИА «Все новости».

Об обнаружении тела на днях в полицию сообщил местный житель.

Мужчину опознали, а поиски, в которых принимали участие сотрудники полиции и волонтеры отряда «Скорпион», объявлены завершенными.

Фото:поисковый отряд «Скорпион»

По предварительным данным, смерь пенсионера не носит криминального характера.

Напомним, спустя четыре месяца в Екатеринбурге завершились поиски 17-летней девушки, которая бесследно пропала в конце марта 2021 года по пути из Полевского в Екатеринбург.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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