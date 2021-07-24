Тело пожилого тагильчанина обнаружено в лесу почти через месяц после пропажи

81-летний Владимир Свитов, ушедший в лес за ягодами в конце июня 2021 года, найден мертвым — недалеко от коллективного сада «Сокол-2» в селе Покровское, сообщает ИА «Все новости».
Об обнаружении тела на днях в полицию сообщил местный житель.
Мужчину опознали, а поиски, в которых принимали участие сотрудники полиции и волонтеры отряда «Скорпион», объявлены завершенными.
По предварительным данным, смерь пенсионера не носит криминального характера.
Напомним, спустя четыре месяца в Екатеринбурге завершились поиски 17-летней девушки, которая бесследно пропала в конце марта 2021 года по пути из Полевского в Екатеринбург.