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Залез ночью в окно: молдаванин зарезал спящего парня подруги в Екатеринбурге

16 августа 2021, 08:26
Фото: 1МI
Из-за ревности уроженец Молдавии убил парня своей знакомой в Екатеринбурге. Мужчина залез в окно квартиры, когда соперник спал.

В отношении 28-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области. Преступление произошло в начале мая 2021 года на улице Зои Космодемьянской в Екатеринбурге: обвиняемый ночью залез в жилище своей бывшей сожительницы, где она спала со своим новым возлюбленным, и напал со штыком-ножом на мужчину. Он нанес сопернику не менее 14 ударов ножом. Екатеринбуржец от полученных ранений скончался на месте происшествия.

Как отметили в пресс-службе областного главка МВД, к данному преступлению уроженец Молдавии готовился неделю и даже специально приобрел большой нож, как у героя фильмов о Рэмбо. В момент совершения преступления девушка, к которой приревновал обвиняемый, даже не проснулась.

Позже она уговорила бывшего возлюбленного сдаться полиции.

Судом по ходатайству Следственного комитета обвиняемый заключен под стражу. В данный момент головное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Чкаловский районный суд, сообщили в ведомстве.

Напомним, тагильчанин, избивший из-за ревности бывшего приятеля своей девушки, осужден на 9 лет колонии строго режима. Мужчины вместе с девушкой распивали спиртное, когда один из соперников на почте конфликта нанес около 40 ударов ножом своему оппоненту.

Избивший до смерти бывшего приятеля своей девушки тагильчанин приговорен к 9 годам
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