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«Плюют в коляску»: сверловчанка пожаловалась на поведение подростков во дворе

19 августа 2021, 13:01
Фото: 1MI
На подростков, которые ругаются матом и плюют в коляску, пожаловалась жительница Екатеринбурга. В полиции посоветовали обратиться к участковому.

На одном из городских сайтов женщина рассказала, что компания подростков уже долго терроризирует двор, а в последнее время их поведение стало еще хуже.

По ее словам, она гуляла с коляской, а трое детей 12-14 лет плевали на горку. Женщина сделала им замечание.

На что была послана на три буквы, подростки слезли с горки, отошли подальше, начали плевать в меня и коляску, орать, пишет Е1.

Чтобы припугнуть хулиганов, екатеринбурженка сняла их на камеру телефона. Одну из девочек узнал ее старший сын, которого стали оскорблять в соцсетях. Но стычки на этом не закончились, подростки не стесняясь продолжают во дворе обзывать женщину нецензурной бранью, не обращая внимания на окружающих. Она узнала их имена и фамилии и не знает, куда обращаться.

В полиции рассказали, что в таких случаях можно обратиться к участковому или написать заявление. Нарушителей порядка могут поставить на учет в ПДН или привлечь к ответственности.

Напомним, в начале августа в Екатеринбурге мужчина отобрал у подростка велосипед и угрожал ему «оторвать яйца», если он еще раз придет во двор.

«Яйца оторву!»: екатеринбуржец отобрал у подростка велосипед и начал угрожать
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#Дети#Жалоба#Подростки#Екатеринбург#Женщина#Общество
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