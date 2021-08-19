«Плюют в коляску»: сверловчанка пожаловалась на поведение подростков во дворе

Чтобы припугнуть хулиганов, екатеринбурженка сняла их на камеру телефона. Одну из девочек узнал ее старший сын, которого стали оскорблять в соцсетях. Но стычки на этом не закончились, подростки не стесняясь продолжают во дворе обзывать женщину нецензурной бранью, не обращая внимания на окружающих. Она узнала их имена и фамилии и не знает, куда обращаться.