Создававший олимпийских звезд тренер Владимир Попов скончался в Екатеринбурге

Жены и детей у Владимира Попова не было. Присматривал за ним бывший легкоатлет Цыганов. Недавно он заболел коронавирусом и скончался. После этого тренер также был госпитализирован и умер, пишет Е1 со ссылкой на члена Общественного совета при свердловском министерстве спорта Вадим Карманов.