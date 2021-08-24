Пятый раз за лето полыхает здание заброшенной больницы в Зеленой Роще в Екатеринбурге

Posted 24 августа 2021, 17:39
Published 24 августа 2021, 17:39
Modified 29 ноября, 18:17
Updated 29 ноября, 18:17
На фотографии с места событий можно увидеть, что в огне находятся верхние этажи здания, пламя вырывается из оконных проемов. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, сообщает Е1.
Ранее больница дважды горела в июне и дважды — в июле.
Напомним, уральские бизнесмены создали Фонд реконструкции и поддержки заброшенной больницы в Екатеринбурге. Учредителями организации стали трое известных предпринимателей и руководителей крупных компаний.