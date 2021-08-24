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Posted 24 августа 2021, 17:39

Published 24 августа 2021, 17:39

Modified 29 ноября, 18:17

Updated 29 ноября, 18:17

Пятый раз за лето полыхает здание заброшенной больницы в Зеленой Роще в Екатеринбурге

24 августа 2021, 17:39
Здание заброшенной больницы в Зеленой Роще в Екатеринбурге пятый раз за лето загорелось ночью 24 августа.

На фотографии с места событий можно увидеть, что в огне находятся верхние этажи здания, пламя вырывается из оконных проемов. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, сообщает Е1.

Ранее больница дважды горела в июне и дважды — в июле.

Напомним, уральские бизнесмены создали Фонд реконструкции и поддержки заброшенной больницы в Екатеринбурге. Учредителями организации стали трое известных предпринимателей и руководителей крупных компаний.

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#Происшествия#Новости УрФО#Больница#Пожар#Екатеринбург
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