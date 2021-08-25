Александр Бастрыкин вмешался в дело о погибшей 8-летней девочке в Нижнем Тагиле

Posted 25 августа 2021, 18:12
Published 25 августа 2021, 18:12
Modified 19 августа 2024, 22:41
Updated 19 августа 2024, 22:41
В 2019 году ребенок скончался после удара металлическим смесителем, который упал ей на голову. Девочка была госпитализирована, однако в дальнейшем она все равно умерла. Ранее Председателем СК России уже запрашивалась информация о ходе расследования, сообщает пресс-служба СК России.
Напомним, глава СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела в отношении депутата из Кургана, который во время охоты на снегоходе задавил волка.