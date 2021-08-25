Александр Бастрыкин вмешался в дело о погибшей 8-летней девочке в Нижнем Тагиле

В 2019 году ребенок скончался после удара металлическим смесителем, который упал ей на голову. Девочка была госпитализирована, однако в дальнейшем она все равно умерла. Ранее Председателем СК России уже запрашивалась информация о ходе расследования, сообщает пресс-служба СК России.