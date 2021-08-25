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Posted 25 августа 2021, 18:12

Published 25 августа 2021, 18:12

Modified 19 августа 2024, 22:41

Updated 19 августа 2024, 22:41

Александр Бастрыкин вмешался в дело о погибшей 8-летней девочке в Нижнем Тагиле

Александр Бастрыкин вмешался в дело о погибшей 8-летней девочке в Нижнем Тагиле

25 августа 2021, 18:12
Фото: 1MI.
Руководитель следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал, чтобы следователи Свердловской области доложили о принятых решениях после прекращения дела из-за смерти 8-летней девочки в Нижнем Тагиле.

В 2019 году ребенок скончался после удара металлическим смесителем, который упал ей на голову. Девочка была госпитализирована, однако в дальнейшем она все равно умерла. Ранее Председателем СК России уже запрашивалась информация о ходе расследования, сообщает пресс-служба СК России.

Напомним, глава СКР Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования уголовного дела в отношении депутата из Кургана, который во время охоты на снегоходе задавил волка.

Дело убившего на охоте волка депутата из Кургана взял на контроль Бастрыкин
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#Общество#Нижний Тагил#Ребенок#Смерть#Александр Бастрыкин
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