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Posted 25 августа 2021, 11:46

Published 25 августа 2021, 11:46

Modified 29 ноября, 18:21

Updated 29 ноября, 18:21

Соболезнования в связи со смертью Николая Малых выразил гендиректор УВЗ

Соболезнования в связи со смертью Николая Малых выразил гендиректор УВЗ

25 августа 2021, 11:46
Фото: 1MI.
Слова соболезнования семье умершего бывшего гендиректора УВЗ Николая Малых выразил генеральный директор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов. Прощание с усопшим состоится 26 августа.

Потапов отметил, что без Николая Малых Россия могла потерять «Уралвагонзавод», он возглавил его в 90-е годы в период кризиса и смог не только сохранить предприятие, но и вывести на мировой уровень. Гендиректор пояснил, что Николай Александрович пользовался большим авторитетом и для многих был наставником.

Созданная при его участии на базе Уралвагонзавода крупнейшая в стране оборонно-промышленная корпорация и сегодня активно живет и развивается во благо России, производя самое современное вооружение и подвижной состав, рассказал Александр Потапов.

Свои соболезнования также выразили мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, депутат Государственной думы Алексей Балыбердин, глава Дзержинского района Александр Ревенко и другие известные тагильчане.

Прощание с Николаем Малых пройдет 26 августа во ДК Окунева с 10.30 до 12.00. Затем состоится гражданская панихида для родных и близких. В 13.00 — вынос тела, отпевание будет в Храме Дмитрия Донского, там тоже смогут присутствовать только родственники.

Редакция TagilCity.ru выражает соболезнования родным, близким и коллегам Николая Малых.

Напомним, Николай Малых скончался от коронавируса 23 августа возрасте 73 лет в своем доме в Черноисточинске. Он был гендиректором УВЗ с 1997 по 2009 годы.

Прощание с экс-гендиректором УВЗ Николаем Малых прошло в Нижнем Тагиле
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#Общество#Нижний Тагил#Смерть#УВЗ#Соболезнования
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