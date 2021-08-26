Служебную проверку проведут в отношении уральского следователя на золотом Lexus

Posted 26 августа 2021, 17:34
Published 26 августа 2021, 17:34
Modified 29 ноября, 18:19
Updated 29 ноября, 18:19
Осенью 2020 года замглава спровоцировал конфликт на автозаправке. Руководителю следственного управления СК РФ по Свердловской области Богинскому было поручено доложить о проведенных следственных действиях по уголовному делу по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», сообщает СКР.
Напомним, в сентябре 2019 года 24-летний екатеринбуржец Антон Истомин подрался на заправке с заместителем начальника отдела СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга Артемом Халиловым, который был за рулем золотого Lexus.