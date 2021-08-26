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Posted 26 августа 2021, 17:34

Published 26 августа 2021, 17:34

Modified 29 ноября, 18:19

Updated 29 ноября, 18:19

Служебную проверку проведут в отношении уральского следователя на золотом Lexus

Служебную проверку проведут в отношении уральского следователя на золотом Lexus

26 августа 2021, 17:34
Фото: 1MI.
В отношении замглавы Октябрьского следственного отдела Екатеринбурга Артема Халилова будет проведена служебная проверка. Соответствующее поручение дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Осенью 2020 года замглава спровоцировал конфликт на автозаправке. Руководителю следственного управления СК РФ по Свердловской области Богинскому было поручено доложить о проведенных следственных действиях по уголовному делу по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», сообщает СКР.

Напомним, в сентябре 2019 года 24-летний екатеринбуржец Антон Истомин подрался на заправке с заместителем начальника отдела СКР по Октябрьскому району Екатеринбурга Артемом Халиловым, который был за рулем золотого Lexus.

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#Общество#Новости УрФО#Следственный комитет#Проверка#Екатеринбург#Александр Бастрыкин
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