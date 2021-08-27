Знакомые рассказали о жизни убийцы Насти Муравьевой из Тюмени

Подозреваемый работал на мебельном предприятии недалеко от своего дома. Коллеги также характеризуют его положительно, говорят, что он был жизнерадостным и общительным. Один из них отметил, что после того, как Настя пропала, Бережной стал вести себя более нагло и уверенно и часто употреблял алкоголь.