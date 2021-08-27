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Posted 27 августа 2021, 04:50

Published 27 августа 2021, 04:50

Modified 19 августа 2024, 22:42

Updated 19 августа 2024, 22:42

Знакомые рассказали о жизни убийцы Насти Муравьевой из Тюмени

Знакомые рассказали о жизни убийцы Насти Муравьевой из Тюмени

27 августа 2021, 04:50
Фото: 1MI.
Соседи и знакомые 40-летнего Виталия Бережного, который убил в Тюмени 9-летнюю Настю Муравьеву, рассказали о его жизни. Некоторые из них отметили, что после преступления он стал вести себя более уверенно.

Виталий Бережной снимал квартиру в пансионате, где убил Настю, до середины августа. Соседи говорят, что видели его редко и почти не были с ним знакомы. Один из жильцов рассказал, что если бы девочка кричала, то люди бы услышали, так как в здании тонкие стены.

Некоторые рассказывают, что он жил с девушкой. Ее знакомая отметила, что Бережной прекрасно относился к сожительнице.

Подозреваемый работал на мебельном предприятии недалеко от своего дома. Коллеги также характеризуют его положительно, говорят, что он был жизнерадостным и общительным. Один из них отметил, что после того, как Настя пропала, Бережной стал вести себя более нагло и уверенно и часто употреблял алкоголь.

У Виталия Бережного были долги больше двух миллионов рублей, он просил занять денег у своего знакомого. Последний говорит, что у подозреваемого есть взрослые дети, пишет 72.ру.

Напомним, Виталий Бережной был задержан 25 августа по подозрению в убийстве 9-летней Насти Журавлевой. Девочка пропала еще 30 июня, ее искали полицейские и волонтеры. Бережной признался в преступлении. Он рассказал, что перед убийством изнасиловал Настю, а тело хранил в холодильнике. Труп был обнаружен 19 августа на берегу озера в коробке из-под мебели и пластиковом пакете. Настя будет похоронена 28 августа.

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#Общество#Полиция#Убийство#Девочка#Тюмень
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