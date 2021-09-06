«Места для поцелуев» появятся в Нижнем Тагиле

Posted 6 сентября 2021, 12:51
Published 6 сентября 2021, 12:51
Modified 19 августа 2024, 22:44
Updated 19 августа 2024, 22:44
Места для установки знаков уже утверждены, идею высказали представители бизнеса на встрече с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым. Один из предпринимателей выразил желание разработать дизайн самих знаков в подарок городу, сообщает АН "Между строк".
По некоторым предположениям, знаки «места для поцелуев» установят на набережной городского пруда, в сквере у ДК «Юбилейный», в районе ротонды и в парке им. А. П. Бондина. При положительной реакции горожан на нововведение подобные знаки установят и в других местах города, посещаемых тагильчанами.
Напомним, в середине июля 2021 года известный видеоблогер раскритиковал парки и скверы Екатеринбурга.