«Места для поцелуев» появятся в Нижнем Тагиле

По некоторым предположениям, знаки «места для поцелуев» установят на набережной городского пруда, в сквере у ДК «Юбилейный», в районе ротонды и в парке им. А. П. Бондина. При положительной реакции горожан на нововведение подобные знаки установят и в других местах города, посещаемых тагильчанами.