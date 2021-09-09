До 10 лет тюрьмы грозит тагильчанину за сломанный палец росгвардейцу

Posted 9 сентября 2021, 13:08
Published 9 сентября 2021, 13:08
Modified 29 ноября 2024, 18:21
Updated 29 ноября 2024, 18:21
В начале мая ночью в одном из кафе на улице Вагоностроителей пьяный мужчина начал приставать к посетителям. Дебошира задержали и доставили в отделение полиции № 17.
Там тагильчанин напал на сотрудника Росгвардии и ударил его кулаком по лицу, а затем стал выкручивать ему палец на руке. В результате медики диагностировали у полицейского перелом фаланги, а также ссадины в области глаза.
Уголовное дело будет рассматривать Дзержинский районный суд Нижнего Тагила, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Напомним, уголовное дело еще одного тагильчанина, избившего стража правопорядка, направлено на рассмотрение в суд. Он был задержан на Вагонке в апреле 2021 года в нетрезвом состоянии и доставлен к отделению полиции. Мужчина отказался выходить из автомобиля и сломал полицейскому нос.