Бастрыкин заинтересовался историей обвинившей экс-супруга в избиении екатеринбурженки

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль историю жительницы Екатеринбурга Нины. По ее словам, бывший муж сначала избил, а потом выбросил ее с балкона.

Ранее Нина рассказала СМИ, что недовольно тем, как продвигается расследование. Теперь Александр Бастрыкин поручил доложить о проведенных следственных действиях. Он потребовал подробный доклад и поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате СК, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Напомним, мужчина избил жену перед Новым годом, спустя несколько месяцев после церемонии заключения брака. Свердловчанка рассказала, что в полиции продолжительное время не возбуждали уголовное дело, однако когда это случилось, расследование стали затягивать. Адвокат Юрия, которого жена обвинила в избиении, опроверг ее слова и назвал их выдумкой. Алексей Зорин сослался на данные проведенных экспертиз. Слова обвинившей экс-супруга в избиении екатеринбурженки адвокат назвал выдумкой

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