Бастрыкин заинтересовался историей обвинившей экс-супруга в избиении екатеринбурженки

Ранее Нина рассказала СМИ, что недовольно тем, как продвигается расследование. Теперь Александр Бастрыкин поручил доложить о проведенных следственных действиях. Он потребовал подробный доклад и поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате СК, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
Напомним, мужчина избил жену перед Новым годом, спустя несколько месяцев после церемонии заключения брака. Свердловчанка рассказала, что в полиции продолжительное время не возбуждали уголовное дело, однако когда это случилось, расследование стали затягивать.
Адвокат Юрия, которого жена обвинила в избиении, опроверг ее слова и назвал их выдумкой. Алексей Зорин сослался на данные проведенных экспертиз.