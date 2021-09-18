Полицейский патруль взял на контроль бар в Екатеринбурге

Ранее жильцы дома направили в полицию более 70 обращений на шум и драки, регулярно происходящие у развлекательного заведения.
Как отметили в городской полиции, в настоящее время ситуация находится на контроле у руководства УМВД России по Екатеринбургу.
Планируется, что патрулировать территорию у бара будут усиленные отряды сотрудников полиции каждые 15-30 минут.
Напомним, 2 сентября возле бара «Че почем» в центре Екатеринбурга толпа нетрезвых людей избила лежащего на асфальте. Прибывший на вызов наряд полиции задержал гражданина, находящегося в нетрезвом состоянии. Потерпевший не установлен, так как заявления или обращения от него не поступало.