Результаты замеров, неудача Роспотребнадзора и первый снег. Эко-итоги в Нижнем Тагиле

Результаты двухминутных ежедневных замеров на этой недели были следующими:
По итогу, четыре дня из семи во время коротких замеров газоанализатор фиксировал наличие веществ-загрязнителей в воздухе.
Контрольные 20-минутные замеры выявили превышение веществ-загрязнителей два раза за неделю: 15 сентября — диоксида азота в два раза (0,4 мг/м3 при ПДК 0,2 мг/м3) и 16 сентября — в 2,5 раза сероводорода (0,02 мг/м3 при ПДК 0,008 мг/м3).
На этой неделе стало известно, почему Роспотребнадзор проиграл суд ЕВРАЗ НТМК за объекты, находящиеся в предполагаемой санитарно-защитной зоне предприятия. Оказывается, ведомство не смогло доказать, что в предполагаемой СЗЗ есть жилые дома и соцобъекты. Довод о том, что они обозначены на карте, суд отклонил. Доказательством может служить только установленная санитарная зона, которую, как мы помним, ЕВРАЗ НТМК обещает уже не один год.
Новые водные жители поселились в Тагильском пруду. В рамках восстановления экосистемы туда выпущено более 20 тысяч мальков сазана. Такие меры рассчитаны на постепенное улучшение качества воды в городском пруду и восполнение рыбных запасов в водоеме.
Кстати, о воде. Тагильчане после начала отопительного сезона пожаловались на грязную и неприятно пахнущую горячую воду из-под крана. На круглом столе по реализации программы «Чистая вода» замглавы администрации Нижнего Тагила по городскому хозяйству Егор Копысов объяснил, почему такое происходит. По словам чиновника, летом часть водопроводов в городе перекрывают. А при включении отопления застойная вода из данных участков попадает в систему водоснабжения.
А под Нижним Тагилом выпал первый снег. 19 сентября снежный покров ненадолго образовался в районе горы Белой, но через несколько часов превратился в воду.