Результаты замеров, неудача Роспотребнадзора и первый снег. Эко-итоги в Нижнем Тагиле

На этой неделе стало известно, почему Роспотребнадзор проиграл суд ЕВРАЗ НТМК за объекты, находящиеся в предполагаемой санитарно-защитной зоне предприятия. Оказывается, ведомство не смогло доказать, что в предполагаемой СЗЗ есть жилые дома и соцобъекты. Довод о том, что они обозначены на карте, суд отклонил. Доказательством может служить только установленная санитарная зона, которую, как мы помним, ЕВРАЗ НТМК обещает уже не один год.