Из-за загрязненной металлами земли под Екатеринбургом прокуратура обратилась в суд

Напомним, 15 сентября стало известно, что в трех свердловских городах обнаружено, что почва загрязнена опасными металлами. Данный факт зафиксирован в Кировграде, Ревде и Реже. Также 25 муниципалитетов по всей России были внесены в список мест, в которых почва умеренно загрязнена металлами. На Среднем Урале данных городов четыре: Первоуральск, Верхняя Пышма, Асбест и Полевской.