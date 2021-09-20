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Из-за загрязненной металлами земли под Екатеринбургом прокуратура обратилась в суд

20 сентября 2021, 13:35
Фото: 1MI
Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура через Кировский районный суд Екатеринбурга хочет добиться, чтобы региональное Министерство природных ресурсов и экологии региона до 2024 года включило Дегтярский медный рудник в реестр объектов, которые накапливают вред окружающей среде.

Надзорный орган планирует добиться того, чтобы Минприроды вместе с администрацией Дегтярска до 2028 года организовали защиту подземных и поверхностных вод от загрязнения кислотными шахтными водами, сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры вместе с «Центром экологического мониторинга и контроля» организовали проверку. Она выявила, что в почве в районе рудника превышены значения по цинку, марганцу, свинцу, железу, меди, ванадию, никелю и нефтепродуктам.

Также сброс вод из рудника загрязнил Ельчевское водохранилище.

Напомним, 15 сентября стало известно, что в трех свердловских городах обнаружено, что почва загрязнена опасными металлами. Данный факт зафиксирован в Кировграде, Ревде и Реже. Также 25 муниципалитетов по всей России были внесены в список мест, в которых почва умеренно загрязнена металлами. На Среднем Урале данных городов четыре: Первоуральск, Верхняя Пышма, Асбест и Полевской.

Опасное загрязнение почвы обнаружено в трех свердловских городах
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