Число высоких загрязнений воздуха за год в России стало рекордным за 17 лет

За шесть месяцев текущего года специалисты Росгидромета зафиксировали 161 случай высокого и 20 случаев экстремально высокого загрязнения воздуха. Это в 3,9 раза выше, чем было зарегистрировано в первом полугодии 2020 года, когда начался локдаун и упала производственная активность. За тот период зафиксировано 46 высоких загрязнений и ни одного экстремального.
Отмечается, что последний пик был отмечен в первом полугодии 2007 года. Тогда специалисты зафиксировали 54 случая нанесения серьезного вреда атмосфере. Этот показатель в 3,4 раза ниже текущих. Таким образом, исследователи сделали вывод, что январь — июнь 2021 года являются рекордными по числу высоких и экстремально высоких загрязнений за весь период статистики с 2005 года.
Под высоким загрязнением, отмечает FinExpertiza, понимается содержание в воздухе одного или сразу нескольких веществ, превышающее их предельно допустимую концентрацию в 10 или более раз. А экстремально высокое загрязнение предполагает превышение в 20-29 раз с сохранением этого уровня более двух суток, или в 30-49 раз с сохранением уровня на 8 и более часов, или в 50 и более при разовом превышении.
Также при экстремально высоком превышении появляется устойчивый, несвойственный сезону и местности запах, воздух воздействует на органы чувств человека, выпадают подкрашенные дожди и другие осадки.
В январе и феврале 2021 года количество загрязнений оставалось на уровне стандартного для начала календарного года. Как правило, во время отопительного сезона, отмечают эксперты, негативное воздействие на атмосферу усиливается. Однако в апреле 2021 года был установлен месячный рекорд. Было выявлено 70 инцидентов. В мае это количество составило 41, а в июне — 18.
Основное влияние на статистику оказал Норильск, Красноярского края. Там в рамках федерального проекта «Чистый воздух» усилился мониторинг за атмосферными загрязнениями. Так, 92 высоких и 19 экстремально высоких загрязнений было зафиксировано именно там.
Если рассматривать ситуацию по регионам, то она сложилась следующим образом:
Специалисты отмечают, что единственный случай экстремально высокого загрязнения воздуха за пределами Норильска задел сразу несколько регионов — Самарскую, Саратовскую, Оренбургскую области. В этих регионах шли окрашенные осадки в виде желтого и бежевого снега. Причиной стали пыльные бури с последующим переносом пыли с территории Южного Казахстана и низовьев Волги.
Загрязняющими веществами в зафиксированных случаях являлись преимущественно сероводород (газ, образующийся на свалках и промышленных предприятиях), бензапирен (токсичный продукт горения, канцероген), диоксид серы (газ, образующийся при сжигании угля и нефти).
В рамках проекта «Чистый воздух» в городах-участниках производится модернизация пунктов наблюдения за загрязнением окружающей среды, а также запускаются системы, собирающие и обрабатывающие информацию. Сюда же входит и установка автоматизированных лабораторий. Новое оборудование позволяет производить замеры в автоматическом режиме. Это делает оценку реального состояния воздуха более точной и уменьшает возможности для манипуляций производств. Отмечается, что последние раньше могли подстроиться под график взятия проб специалистами.
Согласно данным Росгидромета, на данный момент модернизированы полностью системы в Норильске, Нижнем Тагиле и Чите.
По словам президента FinExpertiza Global Елены Трубниковой, резкое увеличение числа инцидентов в первом полугодии 2021 года связан с улучшением качества мониторинга. Ранее многие инциденты не попадали в поле зрения специалистов.
Примечательно, что в 2021 году заметно растут случаи наиболее опасного — экстремально высокого загрязнения воздуха. В первом полугодии было зафиксировано 20 таких инцидентов. Обычно подобных случаев за полугодие фиксируется около 2-3, но в этом году выявить экстремальные загрязнения как раз помогло совершенствование систем мониторинга: 19 случаев были отслежены автоматизированным оборудованием, отмечает Елена Трубникова.
Она добавила, что вредное воздействие также усилилось из-за восстановительного роста промышленности после «ковидного» кризиса.
Напомним, в федеральной программе «Чистый воздух» участвуют 12 городов России: Нижний Тагил, Красноярск, Братск, Норильск, Магнитогорск, Челябинск, Омск, Череповец, Липецк, Новокузнецк, Чита и Медногорск. Проект был запущен 1 октября 2018 года и продлится до 31 декабря 2024 года. В конце июля 2021 года стало известно, что предприятиям городов-участников планируется предоставлять льготные кредиты. Предполагается, что такая мера позволит уменьшить выбросы в атмосферу. На полученные средства предприятия смогут реализовать разработанные планы, принятые для борьбы с грязным воздухом. Мероприятия при этом составляются самими предприятиями. После этого власти его утверждают. На экомодернизацию потребуется не менее 474 миллиардов рублей внебюджетных средств.