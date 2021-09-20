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Лосенок стал причиной затруднения движения на трассе под Екатеринбургом

20 сентября 2021, 04:22
Фото: 1MI
Животное в ночное время вышло на трассу Екатеринбург-Арти. Очевидцы засняли лосенка на видео.

В темное время суток небольшой лосенок вышел на трассу Екатеринбург-Арти и остановился посреди дороги, сообщает ТК «4 канал».

Проезжающие мимо водители были вынуждены снижать скорость и двигаться с включенными «аварийками». На кадрах очевидца видно, что животное стоит посреди дороги и наблюдает за проезжающими автомобилями. Никакого страха лосенок не испытывал, отмечает очевидец.

Напомним, 20 сентября 2021 года житель Нижнего Тагила обнаружил в городе раненую сову. Зоозащитники смогли ее отловить и доставить в клинику для обследования.

Подраненную сову спасли зоозащитники в Нижнем Тагиле
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