Лосенок стал причиной затруднения движения на трассе под Екатеринбургом

В темное время суток небольшой лосенок вышел на трассу Екатеринбург-Арти и остановился посреди дороги, сообщает ТК «4 канал».
Проезжающие мимо водители были вынуждены снижать скорость и двигаться с включенными «аварийками». На кадрах очевидца видно, что животное стоит посреди дороги и наблюдает за проезжающими автомобилями. Никакого страха лосенок не испытывал, отмечает очевидец.
Напомним, 20 сентября 2021 года житель Нижнего Тагила обнаружил в городе раненую сову. Зоозащитники смогли ее отловить и доставить в клинику для обследования.