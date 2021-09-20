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Омбудсмен требует извинений перед пенсионерами за нерабочие продуктовые карточки

20 сентября 2021, 11:03
Фото: 1MI
Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала о не активированных продуктовых карточках, которые выдавались пенсионерам на избирательных участках вместе с бюллетенями. Часть карточек оказалась нерабочей, чиновница требует извинений перед пенсионерами.

Часть продуктовых карточек номиналом 150 рублей, которые выдавались на избирательных участках в рамках Дня пенсионера, оказалась в не активированном состоянии, сообщает «КП-Екатеринбург».

Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова отметила, что работа по внедрению данных продуктовых карт не была проведена на должном техническом уровне. Чиновница заявила, что кто-то обязательно должен принести пенсионерам извинения.

Многие пенсионеры жаловались на нерабочие карточки, которые можно отоварить в сети «Пятерочка». Руководство сети уже признало, что наблюдался сбой при попытке оплатить карточками части покупок.

Есть также жалобы на то, что из-за ажиотажа с картами не всем пенсионерам успевали их выдавать, так как они быстро заканчивались на участках. Такие жалобы фиксировались в районных избирательных комиссиях Екатеринбурга, куда звонили недовольные горожане.

Напомним, выборы депутатов ЗакСО и ГД РФ проходили в Свердловской области с 17–19 сентября 2021 года. Самыми активными избирателями Нижнего Тагила оказались жители Вагонки.

За два дня голосования Вагонка стала самым активным районом на выборах в Тагиле
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