Омбудсмен требует извинений перед пенсионерами за нерабочие продуктовые карточки

Есть также жалобы на то, что из-за ажиотажа с картами не всем пенсионерам успевали их выдавать, так как они быстро заканчивались на участках. Такие жалобы фиксировались в районных избирательных комиссиях Екатеринбурга, куда звонили недовольные горожане.