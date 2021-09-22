Уральская пенсионерка лежала в больнице и лишилась дома из-за кредита

Суд Нижнего Тагила изъял дом в счет погашения кредита, однако свердловчанка по-прежнему должна была вернуть 5 миллионов. Позже истцы-кредиторы отозвали данный долг. Долгое время пенсионерка не рассказывала детям о сложившейся ситуации. Ее сын Дмитрий узнал обо всем, когда имущество было арестовано, пишет Е1. Также сын пострадавшей рассказал, что уже давал 340 тысяч рублей Елене на покупку комнаты. Но, в отличие от матери, он брал с женщины расписки.