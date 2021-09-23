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У задержанных сторонников террористов в Екатеринбурге найдено 3 килограмма взрывчатки

23 сентября 2021, 06:26
Фото: 1МI
3 килограмма взрывчатки изъяли у задержанных сторонников террористического движения Талибан* в Екатеринбурге

При задержании в Екатеринбурге у подозреваемых изъяли религиозно-экстремистскую литературу и 3 килограмма взрывчатки, сообщает региональное УФСБ России.

В ходе проведенных 3-х спецопераций ФСБ в Екатеринбурге и Свердловской области были задержаны 15 сторонников террористического движения Талибан*, все они заключены под стражу. 10 граждан стран Средней Азии будут депортированы из России с запретом на въезд в страну.

Трое из задержанных планировали проведение террористических актов на территории Среднего Урала с использованием взрывчатки, холодного и огнестрельного оружия. Силовики изъяли у злоумышленников 3 килограмма аммиачно-селитренного вещества.

Напомним, 22 сентября 2021 года сотрудники ФСБ задержали 5-х «адептов Талибан*», которые готовили теракты в Екатеринбурге. Задержанные уже успели заложить взрывчатые вещества в зданиях уральской столицы.

* запрещенная в России террористическая организация.

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