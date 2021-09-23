У задержанных сторонников террористов в Екатеринбурге найдено 3 килограмма взрывчатки

В ходе проведенных 3-х спецопераций ФСБ в Екатеринбурге и Свердловской области были задержаны 15 сторонников террористического движения Талибан*, все они заключены под стражу. 10 граждан стран Средней Азии будут депортированы из России с запретом на въезд в страну.