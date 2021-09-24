Скелет пятиметровой рыбы обнаружен на берегу Городского пруда в Екатеринбурге

Как стало известно позже, автором данной скульптуры является местный художник. Он попросил сохранить в тайне его имя, однако смысл арт-объекта все же пояснил. У гигантской рыбы, по словам художника, две составляющие. Одна символизирует обмеление пруда из-за ремонта моста, а вторая затрагивает тему муляжей. Уралец отметил, что в мире большое количество муляжей, которые окружают каждого человека, пишет Е1.