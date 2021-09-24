TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Скелет пятиметровой рыбы обнаружен на берегу Городского пруда в Екатеринбурге

24 сентября 2021, 13:34
Фото: 1MI
Скелет гигантской рыбы заметили прохожие на берегу Городского пруда в Екатеринбурге. Они гуляли вблизи стадиона «Динамо». Длина скелета достигает пяти метров, высота — один метр.

Как стало известно позже, автором данной скульптуры является местный художник. Он попросил сохранить в тайне его имя, однако смысл арт-объекта все же пояснил. У гигантской рыбы, по словам художника, две составляющие. Одна символизирует обмеление пруда из-за ремонта моста, а вторая затрагивает тему муляжей. Уралец отметил, что в мире большое количество муляжей, которые окружают каждого человека, пишет Е1.

Напомним, в конце августа Екатеринбург украсила новая инсталляция из переработанного мусора. Ее перед торговым центром «Мега»создал популярный художник Рома Бантик.

Пятиметровая скульптура из мусора появилась перед «Мегой» в Екатеринбурге
Узнать подробнее

Материалы по теме
В Екатеринбурге арт-объект художника из Парижа «взломал» городское пространствоВ Нижнем Тагиле вандалы сломали арт-объекты в сквере за драмтеатром В честь 300-летия Нижнего Тагила новые объекты стрит-арта украсят улицы города
#Екатеринбург#Рыба#Арт-объект#Пруд#Новости УрФО#Свободное время
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25