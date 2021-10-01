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Легковушку разорвало на части после столкновения со столбом в Екатеринбурге

1 октября 2021, 03:31
Фото: 1МI
Водитель легкового автомобиля влетел в столб в Екатеринбурге. Машину разорвало напополам, два человека госпитализированы.

Уроженцы Казахстана на высокой скорости врезались в столб в микрорайоне Эльмаш Екатеринбурга на автомобиле «Дэу Нексия», сообщает E1.

Ближе к ночи 30 сентября 2021 года водитель «Нексии» разогнал автомобиль до скорости выше 100 километров в час, но на затяжном повороте на улице Шефской не справился с управлением на мокром асфальте.

Фото: ИА «Ночные новости»

Машину вынесло прямо на столб, водитель и пассажир не были пристегнуты и получили травмы. Обоих госпитализировали медики скорой помощи. Автомобиль разорвало пополам, части салона и кузова разбросало в радиусе десятков метров от места аварии. О состоянии выживших пока не сообщается.

Напомним, вчера же, 30 сентября груженый песком самосвал «КамАЗ» протаранил бок пассажирскому автобусу в Екатеринбурге. Часть груза высыпалась прямо в салон автобуса, по счастливой случайности никто не пострадал.

Пассажирскому автобусу разорвало бок в ДТП с груженым «КамАЗом» в Екатеринбурге
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