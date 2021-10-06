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Posted 6 октября 2021, 14:40

Published 6 октября 2021, 14:40

Modified 29 ноября 2024, 18:19

Updated 29 ноября 2024, 18:19

Прохожие скрутили тиктокеров за съемки «ограбления бабушки» в Тюмени

Прохожие скрутили тиктокеров за съемки «ограбления бабушки» в Тюмени

6 октября 2021, 14:40
Фото: 1MI.
Тиктокеров, снимающих пранк с ограблением бабушки на остановке, побили жители Тюмени. Также блогеры привлекли внимание сотрудников полиции.

Видео с розыгрышем было опубликовано в Интернете накануне. На нем можно увидеть, как двое молодых людей подъезжают к остановке на электромопеде, один из них нападет на «бабушку», стоящую на тротуаре, и забирает у нее сумку. Однако уехать товарищам не удалось, поскольку за ними побежали прохожие, сообщает 72.ру.

Отмечается, что в полицию в связи с инцидентом не обращались, однако видео все равно проверят на наличие правонарушений. Предварительно установлено, что ограбление является постановочным, рассказал глава пресс-службы УМВД по Тюменской области Антон Каморников.

Напомним, в конце июля стало известно, что в Екатеринбурге девочки-подростки устроили съемки для «ТикТока» на мемориале «Черный тюльпан». По словам очевидцев, они танцевали, пока не заметили, что их самих снимают на камеру.

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