Прохожие скрутили тиктокеров за съемки «ограбления бабушки» в Тюмени

Видео с розыгрышем было опубликовано в Интернете накануне. На нем можно увидеть, как двое молодых людей подъезжают к остановке на электромопеде, один из них нападет на «бабушку», стоящую на тротуаре, и забирает у нее сумку. Однако уехать товарищам не удалось, поскольку за ними побежали прохожие, сообщает 72.ру.